Конфликт на Украине продолжается по вине НАТО, так как Североатлантическому альянсу это выгодно, потому что война является прибыльным бизнесом. С таким мнением выступил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judge Napolitano — Judging Freedom.

«НАТО хочет войны с Россией. НАТО активно воюет с Россией. И одна из причин, по которой конфликт на Украине продолжается, заключается в том, что НАТО тестирует новые системы, учится использовать беспилотники, испытывает более современное оружие», — пояснил аналитик.

Кроме того, Сакс добавил, что воюющие стороны нуждаются в пополнении запасов, и страны НАТО могут оказать такую услугу, так что конфликт приносит деньги.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он хочет эскалировать конфликт, спровоцировав начало третьей мировой войны.