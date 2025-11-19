МИД Польши высказался о размещении в Польше ядерного оружия

Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался против размещения на территории республики ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир Польского телевидения.

Министра спросили о том, следует ли разместить ядерное оружие в Польше.

«Мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул он.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. По мнению политика, стране нужны свои «ядерные мощности», в частности, гражданская атомная энергетика.