Стало известно о заходе армии России в центр Северска

Бойцы Вооруженных сил России уже зашли в центр Северска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Еще днем RusVesna сообщал о том, что российская армия начала штурм города.

По попавшей в "котёл" в Покровске украинской армии ударили "Градами"

«К вечеру появилось видео фиксации российской штурмовой группы уже в районе центра Северска», — говорится в сообщении.

О начале штурма города ранее также сообщал военный блогер Юрий Подоляка, не приводя подробностей.