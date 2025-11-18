Стало известно о заходе армии России в центр Северска
Бойцы Вооруженных сил России уже зашли в центр Северска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
Еще днем RusVesna сообщал о том, что российская армия начала штурм города.
«К вечеру появилось видео фиксации российской штурмовой группы уже в районе центра Северска», — говорится в сообщении.
О начале штурма города ранее также сообщал военный блогер Юрий Подоляка, не приводя подробностей.