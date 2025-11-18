Силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над Россией
Средства и силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило во вторник Минобороны РФ.
— Восемнадцатого ноября с 13.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской и Тульской областями", - говорится в сообщении российского военного ведомства.