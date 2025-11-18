ВСУ атаковали российский регион американскими ракетами ATACMS вопреки запрету

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область была произведена при помощи американских ракет большой дальности ATACMS, хотя президент США Дональд Трамп запрещал Киеву бить по территории России этими оружиями. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

По его информации, по Воронежской области наносили удары из Харьковской области.

«Сначала думали, что бьют из РСЗО, но после уничтожения стало ясно, что атаковали ATACMS. Всего были найдены обломки четырех американских ракет», — говорится в сообщении.

Shot напоминает, что запрет на применение ракетных комплексов большой дальности для ударов по России Пентагон установил еще в конце весны. При этом появлялись слухи о том, что Трамп снял этот запрет, однако позднее сам американский лидер назвал эти новости фейком.

ВСУ пытались атаковать Воронежскую область днем 18 ноября. Всего было уничтожено шесть ракет.