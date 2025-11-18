Стало известно о нехватке тротила у стран НАТО

Страны НАТО столкнулись с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа, это затрудняет возможность Евросоюза поставлять боеприпасов Украине. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад правозащитных организаций.

В документе отмечается, что последний в ЕС крупный завод по производству взрывчатых веществ, принадлежащий компании Nitro-Chem, находится на севере Польши. Около 90% производимого на нем тротила направляется в США для производства боеприпасов, в том числе бомб МК-84 и BLU-109. Таким образом авторы доклада пришли к выводу, что к нехватке взрывчатых веществ в первую очередь привели активные поставки Соединенными Штатами вооружений в Израиль для войны в секторе Газа.

Также в документе указывается, что Великобритания и другие страны ЕС сильно зависят от единственного предприятия, которое уже итак перегружено заказами. Кроме того дефицит поставок тротила затруднил способность европейских стран обеспечивать Украину боеприпасами в борьбе против России.