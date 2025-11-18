На Ореховском участке фронта в Запорожском регионе подразделения разминирования ВДВ из Новороссийска проделывают безопасные проходы к переднему краю.

Как сообщалось ранее в прессе, подразделение ПВО танкового соединения группировки «Восток» обнаружило приближающиеся к артиллерийским позициям тяжелые гексакоптеры типа "Баба-Яга", принадлежащие ВСУ. Предпринятые меры позволили уничтожить данные опасные цели до того, как им удалось достигнуть дистанции применения вооружения.

По данным агентства ТАСС, за период с начала февраля 2022 года украинская армия потеряла примерно 1,5 миллиона военнослужащих, учитывая как безвозвратные, так и санитарные потери. В 2025 году потери киевского режима превысили отметку в 450 тысяч человек, также включающие в себя убитых и раненых.