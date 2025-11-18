Испания выделит 817 миллионов евро на помощь Украине
Испания выделит 817 миллионов евро на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Испании Педро Санчеса.
По словам Санчеса, 100 миллионов евро из этой суммы пойдут на закупку американского оружия для ВСУ в рамках инициативы «Список приоритетных требований Украины». При этом издание El Pais сообщает, что еще 200 миллионов евро будут выделены на восстановление энергетического сектора.
Ранее в МИД Испании сообщили, что на территории страны прошли обучение более 8 тысяч солдат ВСУ.