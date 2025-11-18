Испания выделит 817 миллионов ​​евро на помощь Украине

Испания выделит 817 миллионов евро на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Испании Педро Санчеса.

По словам Санчеса, 100 миллионов евро из этой суммы пойдут на закупку американского оружия для ВСУ в рамках инициативы «Список приоритетных требований Украины». При этом издание El Pais сообщает, что еще 200 миллионов евро будут выделены на восстановление энергетического сектора.

«Сердца испанцев с вами, и наши руки тоже будут с вами, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, а также <...> членство Украины в ЕС. <...> ЕС — семья, к которой они хотят принадлежать», — заявил Санчес.

Ранее в МИД Испании сообщили, что на территории страны прошли обучение более 8 тысяч солдат ВСУ.