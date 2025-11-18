Во Львове почти закончились места на кладбище для солдат ВСУ

На кладбище во Львове практически закончились места для захоронения погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.

По его словам, ситуация касается Поля почетных захоронений на Лычаковском кладбище, где осталось всего 20 свободных мест. Бойко отметил, что в скором времени будет представлен новый участок для захоронений погибших военных, передает Газета.Ru.

3 ноября в Сети появились фотографии и видеозаписи большого украинского кладбища «Деевка-2», где похоронены украинские солдаты, личность которых не удалось опознать. По информации журналистов, захоронение появилось в апреле, и за несколько месяцев количество могил возросло в несколько раз.

Ранее Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными сообщил, что Киев получил от российской стороны одну тысячу тел погибших военнослужащих. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции и депутат Госудумы Шамсаил Саралиев сказал, что Россия получила от Украины останки 31 бойца.