Вооруженные силы РФ наносят мощные удары из РСЗО "Град" по позициям украинской армии, оказавшимся в окружении в районе Покровска.

Как сообщает SHOT, военнослужащие артиллерийского дивизиона из Южного Урала завершают формирование "кольца" окружения вокруг группировки ВСУ в указанном городе. Все требуемое снаряжение для российских бойцов поставляется волонтерами Народного фронта. В частности, были переданы тепловизоры, приборы ночного видения, дизельный генератор, беспилотный летательный аппарат и пламегасители для автоматического оружия.

Ранее SHOT сообщал, что в ходе боев за Покровск погибло свыше 6,5 тысяч украинских военнослужащих. В настоящее время в окружении находятся более 5 тысяч украинских солдат. У них исчерпаны запасы продовольствия, а медицинские работники испытывают острую нехватку медикаментов и других средств для оказания медицинской помощи.