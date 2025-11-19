Раскрыты последствия для Украины от потери оружия на миллиард рублей
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что для Украины может оказаться крайне болезненной потеря оружия на миллиард рублей в результате ударов российских военных. Об этом пишет «Лента.ру».
Аналитик отметил, что военные РФ выбивают средства поражения у вооруженных сил Украины, что неизбежно делает противника слабее.
По мнению собеседника издания, эту работу следует продолжать, не дожидаясь, пока ВСУ начнут стрелять.
Однако у противника все еще остается достаточно оружия для нанесения ударов по российским силам, поставки также продолжают и западные партнеры, считает эксперт.
Ранее Дандыкин заявил, что украинский воздушный шар, атаковавший Рязань, мог нести боезаряд до 50 кг.