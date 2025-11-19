Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что для Украины может оказаться крайне болезненной потеря оружия на миллиард рублей в результате ударов российских военных. Об этом пишет «Лента.ру».

Аналитик отметил, что военные РФ выбивают средства поражения у вооруженных сил Украины, что неизбежно делает противника слабее.

По мнению собеседника издания, эту работу следует продолжать, не дожидаясь, пока ВСУ начнут стрелять.

Однако у противника все еще остается достаточно оружия для нанесения ударов по российским силам, поставки также продолжают и западные партнеры, считает эксперт.

Ранее Дандыкин заявил, что украинский воздушный шар, атаковавший Рязань, мог нести боезаряд до 50 кг.