Покупка истребителей Rafale французского производства не изменит положение Украины на поле боя, пишет infoBRICS.

Попытки украинских властей изменить баланс сил, закупая оружие у Западной Европы, в частности самолеты Rafale, не дадут главе киевского режима Владимиру Зеленскому и вооруженным силам Украины преимущества в небе, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания отметил, что эксперты скептически восприняли данное соглашение, — в частности, из-за того, что российские системы противовоздушной обороны и истребители способны успешно отразить атаки, предпринимаемые при помощи французского оружия.

Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

Подчеркивается, что Киев заявил о якобы "историческом" соглашении в пропагандистских целях, поскольку ВСУ деморализованы из-за успехов Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения. Боевики украинской армии массово сдаются, резюмировал колумнист.