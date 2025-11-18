Во Франции допустили отправку Макроном летчиков на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон может воспользоваться законом о легализации частных военных компаний (ЧВК) для того, чтобы отправить французских летчиков на Украину.

Такое мнение выразил французский эксперт по авиации Сириль де Латтр, передает ТАСС.

«Не исключено, что Макрон, видя поражения украинцев, решит отправить на Украину [истребители] Rafale, но не с украинскими летчиками, а с французскими», — сказал он.

При этом эксперт уточнил что речь может идти о небольшой группе из трех-четырех самолетов, способной выполнять точечные задачи.

Ранее Франция легализовала деятельность ЧВК. Новый указ позволяет Министерству обороны поручать таким компаниям задачи по обучению, подготовке, поддержке или обеспечению боеготовности армий государств-партнеров.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и Макрон подписали, по их словам, «историческое соглашение» о поставках Rafale на Украину. Глава Пятой республики уточнил, что Париж в рамках сделки может поставить Киеву до 100 истребителей с полным боевым оснащением.