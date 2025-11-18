НАТО хочет ускорить время переброски войск к российской границе

Страны Европы хотят сократить время переброски войск НАТО к российской границе в 15 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

На сегодняшний день время переброски войск с запада на восток НАТО составляет около 45 дней. Согласно планам Евросоюза, этот срок нужно уменьшить до 3-5 дней. Ожидается, что конкретные предложения будут озвучены в среду, в рамках доклада Брюсселя по оптимизации «военной мобильности».

Источник также отмечает, что страны Европы считают быструю переброску войск по всей континентальной части Европы важным преимуществом. При этом, существующие железные и автомобильные дороги не обеспечивают достаточной скорости.

«Военная мобильность — важнейший компонент эффективной безопасности и обороны, а правильная инфраструктура помогает союзникам гарантировать доставку необходимых сил в нужное место в нужное время», — сообщил один из представителей НАТО.

Ранее крупнейший в Германии оборонный концерн Rheinmetall заявил о планах увеличить объем продаж в пять раз.