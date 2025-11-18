Российский FPV-дрон ликвидировал MaxxPro на Сумском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», действующих на Сумском направлении. На видео зафиксирован момент поражения американского броневика MaxxPro, который украинские формирования в зоне боевых действий.

На одном из эпизодов, снятом с борта ударного FPV-дрона, видно, как аппарат на малой высоте стремительно приближается к стоящей на раскисшей грунтовой дороге технике. Камера фиксирует типичный для поздней осени пейзаж: голые деревья, сырая лесополоса, глубокие лужи и колеи, в которых вязнут машины.

Сначала в объективе появляется силуэт крупного машины - дрон идет почти по земле, буквально «скользя» над грязью. Через несколько секунд цель опознается. Аппарат сближается вплотную - последние кадры показывают уже решетчатую защиту и передний бампер броневика. Дрон поражает технику точным попаданием.

Минобороны сообщает, что помимо уничтожения MaxxPro, расчеты «Рубикона» поразили и другие цели: автомобильную и бронетехнику иностранных образцов, узлы связи, опорные пункты, блиндажи и укрытия украинских формирований. На видео также запечатлены воздушные тараны по вражеским беспилотникам.

Серия ударов на Сумском направлении стала продолжением работы российских военнослужащих, которые все активнее используют беспилотники для выведения из строя как отдельных машин, так и целых логистических цепочек противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.