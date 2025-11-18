ВСУ нанесли почти 30 ударов по населенному пункту в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не менее 27 раз ударили по прифронтовому селу Водяное в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области и прилегающей территории. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

По ее информации, украинские военные ведут беспорядочный обстрел населенного пункта, при этом они применяют и артиллерию, и беспилотники.

«На текущий момент известно о 27 взрывах в самом селе и на прилегающей территории», — сказали в администрации.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Артобстрел продолжается, в воздухе наблюдаются дроны ВСУ. Администрация просит жителей региона оставаться в убежищах и без надобности не находиться на улице.

18 ноября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что часть школ и детских садов в ДНР, оставшихся без тепла после удара украинских войск по энергетической системе региона, приостановит работу. Он уточнил, что работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло.

В этот же день Пушилин сообщил, что ВСУ атаковали Зуевскую и Старобешевскую тепловые электростанции (ТЭС) в ДНР. По его словам, они повреждены, из-за чего во многих населенных пунктах республики пропало электричество.