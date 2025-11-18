Стало известно об интенсивных атаках ВС России на Одесскую область

Российские военные наносят интенсивные удары по Одесской области на протяжении нескольких дней. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Вот уже несколько дней наши войска интенсивно наносят удары по Одесской области. С 11 ноября сразу несколько городов попали под удар "Гераней" и "Искандеров"», — говорится в публикации.

Уточняется, что целями армии России стали порты городов Измаил, Рени и Килия в Одесской области, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и позиция Госпогранслужбы Украины (ГПСУ). Также Вооруженные силы (ВС) РФ поразили железнодорожный состав в Ильичевске и солнечную электростанцию у Староказачьего.

Ранее стало известно, что в Одесской области загорелось судно с газом. Оно находилось в Измаиле.