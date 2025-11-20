Губернатор Гусев: в небе над Воронежем отражена атака беспилотников ВСУ

Взрывы прогремели над Новомосковском Тульской области. По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что проснулись от громких взрывов в районе 2:30, всего было слышно пять-семь мощных хлопков. Также о звуках пролета беспилотников сообщили жители Тулы, — говорится в публикации.

Ранее на территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА.

Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало, о разрушениях на земле и пострадавших не сообщалось.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 65 украинских дронов за ночь над российскими регионами. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 16 беспилотников сбили над Черным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Ранее дежурными силами ПВО Воронежской области были уничтожены несколько воздушных целей. По предварительным данным, никто не пострадал. Обломки снарядов повредили кровлю частного дома и автомобиль. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.