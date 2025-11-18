Губернатор Гусев: в небе над Воронежем отражена атака беспилотников ВСУ

В небе над Воронежем силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По словам главы региона, по предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент известно только о повреждении обломками кровли частного дома, а также автомобиля. Как уточняет Гусев, угроза удара дронами по Воронежу сохраняется. На территории региона действует режим опасности атаки беспилотниками. До этого еще пять украинских беспилотников были сбиты в Брянской и Курской областях. Как сообщили в Минобороны РФ, три беспилотника перехватили в Брянской области и два — в Курской области. В ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили 31 украинский дрон в восьми регионах страны.