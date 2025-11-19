Cпецпосланник Макрона: Киев в ближайшие годы не сможет брать обычные кредиты

Долги уже не позволяют Украине брать новые кредиты, за исключением тех, что выдаются на льготных условиях. Об этом заявил спецпосланник президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эйльброн, передает ТАСС.

«Учитывая возможности, которыми располагает Украина в рамках обсуждений новой программы МВФ, необходимо понимать, что в ближайшие годы Украина фактически не сможет брать кредиты, за исключением чрезвычайно льготных кредитов или грантов. Так что это также должно привести к размышлениям о формах нашей помощи Украине, которые больше не смогут принимать форму кредитов», — сказал Эйльброн на слушаниях в комитете Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции по международным делам.

При этом он заверил, что в процессе реструктуризации кредитов удалось существенно облегчить долговое бремя Киева. «Кроме того, благодаря принятым мерам мы фактически берем на себя выплату процентов, используя средства из общего бюджета», — добавил спецпосланник, уточнив, что речь идет о средствах стран Евросоюза.

Отвечая на вопрос о коррупционном скандале вокруг украинского «Энергоатома» и в целом коррупции в стране, Эйльброн начал обвинять Россию в распространении «нарративов о том, что Украине никогда не избавиться от врожденной коррупции».

По его словам, антикоррупционные органы на Украине работают, а правительство решает эту проблему. Эйльборн признал, что деловой климат в этой стране уже давно остается «непростым», но, по его словам, в других странах, в том числе и у некоторых кандидатов на вступление в ЕС, в плане борьбы с коррупцией дела якобы обстоят еще хуже.