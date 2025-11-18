Эксперт назвал мотивы возможной войны США и Мексики

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью News.ru заявил, что США могут начать боевые действия против Мексики из-за растущих проблем с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Однако, по мнению эксперта, президент США Дональд Трамп в настоящее время проявляет осторожность из-за возможных последствий военного вмешательства.

Он считает, что военный конфликт США и Мексики возможен, но не в ближайшее время. Специалист заявил, что у первой страны остались ресурсы, но их стало меньше. По его словам, Трамп понимает, что начать войну можно, но выйти из нее будет сложно, как это было с Венесуэлой. Такие операции не пройдут для США бесследно, считает специалист. По его мнению, причина заключается не только в борьбе с преступностью и наркотиками, но и в миграционном вопросе.

Эксперт высказал предположение, что Трамп может применить проблему наркотиков в качестве оправдания для решения миграционного вопроса. По мнению специалиста, американский лидер считает, что нелегальные мигранты из Мексики увеличивают налоговую нагрузку на население, ухудшают уровень безопасности и снижают заработную плату граждан.

Ранее Трамп заявил о возможности переговоров между США и Венесуэлой. Он подчеркнул, что инициатива диалога исходила от венесуэльской стороны.