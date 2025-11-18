Минобороны Польши высказалось о возможной войне с Россией
Польша находится на грани прямого военного столкновения с Россией, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Его цитирует издание Wiadomosci.
«Это состояние между войной и миром», — сказал глава оборонного ведомства.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что «каждый сценарий необходимо рассматривать очень серьезно».
Ранее начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что некий неназванный противник готовится к нападению на Польшу.