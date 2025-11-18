Минобороны Польши высказалось о возможной войне с Россией

Польша находится на грани прямого военного столкновения с Россией, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Его цитирует издание Wiadomosci.

«Это состояние между войной и миром», — сказал глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что «каждый сценарий необходимо рассматривать очень серьезно».

В Польше сделали заявление о войне с Россией

Ранее начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что некий неназванный противник готовится к нападению на Польшу.