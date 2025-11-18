Генерал заявил об отсутствии конкурентов у Су-57

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 лучшим среди возможных конкурентов и не имеющим аналогов в странах НАТО. Об этом Липовой рассказал News.ru.

Липовой подчеркнул, что Су-57 - не самолет, а тактический авиационный комплекс. По его словам, это базовая платформа, которая будет многократно модернизироваться.

Су-57 оснащен всеми передовыми технологиями, указал генерал. Он добавил, что в странах НАТО есть опытные образцы, которые в перспективе могут стать конкурентами Су-57, но они пока не запущены в производство.

«Наш истребитель на сегодняшний день является лучшей боевой машиной среди возможных конкурентов противника», - заключил Липовой.

Издание The National Interest ранее рассказало, что Су-57 превосходит американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II. В статье отмечалось, что Су-57 сочетает в себе малозаметность F-22 и гибкость F-35, сохраняя при этом пилотажные возможности семейства Су-27/35.

Как отмечало издание, в чем Су-57 особенно выигрывает у американских истребителей, так это в манёвренности. Благодаря мощным двигателям и управляемым соплам с отклоняемым вектором тяги, самолет продемонстрировал исключительные возможности в этой сфере.

Учитывая российскую доктрину, делающую акцент на возможности ведения ближнего воздушного боя, Су-57 был разработан соответствующим образом. При этом западные методы обучения и доктрины давно отошли от ведения боевых действий в пределах визуальной видимости: пилотов учат избегать сближения.