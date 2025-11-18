Военкор призвал ударить по ЕС ядерным оружием ради защиты России
Военкор Александр Сладков заявил, что необходимо нанести ядерный удар по Европе в целях защиты России.
Пост об этом появился в его Telegram-канале.
«Я думаю Трамп поставил Европу в положение, когда самостоятельно развиваться она не может. А ресурсы-то рядом, в России, надо только пойти и отнять, что они и предполагают сделать», — говорится в посте.
В Госдуме призвали ударить ядерным оружием по бутафорскому Пентагону
По мнению Сладкова, чтобы не допустить «СВО-2», нужно применить ядерное оружие.