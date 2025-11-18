Российская армия повторно атаковала ключевые цели в Одесской и Харьковской областях — поражены логистические хабы, склады с недавно доставленным военным грузом и суда, груженые вооружением стран НАТО. Как сообщает «Царьград», пока на Украине продолжаются третьи сутки ада, в Польше заявили о двух диверсиях.

На черноморское дно вместе с оружием

В ночь на 17 ноября ВС РФ нанесли жесткие удары по территории Украины. В Харьковской области самые мощные прилеты были в районе Изюма — целью стала энергетическая инфраструктура. Кроме того, прилеты были по Лозовой, которая является ключевым логистическим хабом украинской армии.

В Сумской области один «Искандер» и несколько «Гераней» поразили цели возле села Боромля. Удар пришелся по складам компании «Нафтогаз-Прима» — по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, там хранилась и проходила обслуживание военная техника.

Также БПЛА активно били к северо-востоку от города Сумы, в районе Хомино — удар пришелся по пункту сбора резервистов. Судя по большому количеству скорых, прилет пришелся туда, куда нужно.

«Сохраняется тенденция повторных точечных ударов по логистическим узлам, энергетике и опорным пунктам ВСУ. ПВО Украины будет продолжать сбивать часть БПЛА, но значительная доля атак достигнет целей. Есть высокая вероятность нанесения массового удара по Центральной и Западной Украине в течение ближайших двух дней», — подчеркнул Лебедев.

По портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области прилетело 35 «Гераней», из которых до 12 были сбиты. Оставшихся оказалось достаточно, чтобы создать катастрофу для противника. По данным координатора, повреждена подстанция «Эталон», портовая инфраструктура, а также паром, использовавшийся для перевозки грузов. Также имеются попадания по производственным цехам судостроительного завода — официального подтверждения нет, но, предварительно, там собирали безэкипажные катера.

Полковник Аслан Нахушев отметил, что стратегия по постепенному уничтожению энергосистемы противника не меняется — российские военные третий день подряд выносят систему электроснабжения на юге Украины. Таких темпов оказалось достаточно для наступления «черной зимы», ведь энергетический кризис заметен украинцам.

«Он уже чувствуется в селах, которым почти не восстанавливают энергоснабжение — и люди по 3-6 дней сидят без света, а прогнозируют дальше еще хуже. Причина в том, что в основном решают быстро проблему в городах, чтобы кипежа не было, а на деревни забивают», — заявил украинский канал «Легитимный».

Военный блогер Кирилл Федоров добавил, что при атаке по Измаилу повреждения получило турецкое судно со сжиженным природным газом. Что произошло на деле — пока неизвестно, однако страны НАТО бы не молчали, если бы могли обвинить во всем Россию. «Типичная Одесса» также заявила, что поражены суда на нескольких причалах — утонули сразу три груженых судна. Дорогое оружие от стран НАТО ушло на дно.

Стало известно о секретном оружии НАТО для ВСУ

«Цирконы» в строю

На фоне атак в центре внимания внезапно оказалась ракета «Циркон». На днях ВСУ заявили, что РФ якобы нанесла удар с ее помощью по Сумам. Украинские источники утверждают, что запуск производился с суши, но американский журнал Military Watch Magazine поправил их, отметив, что испытательный пуск провел военно-морской флот.

Если это так, то в распоряжении российской армии появилось невероятное по своей неуловимости и разрушительности оружие. Президент России Владимир Путин отмечал, что ракета способна развивать скорость в 9 Махов, что делает ее неуязвимой для систем ПВО.

«Канал противника, тесно связанный с ГУР ВСУ, утверждает, что в 2024-2025 году произведено 80 ракет "Циркон" для пусков с наземных установок. По сведениям противника, применяли его за последние полтора года всего четыре раза (все цели — в центре Киева). Надеюсь, его копят для ударов по местонахождению Зеленского и прочих», — написал Нахушев.

Также на днях российская армия снова нанесла массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Атака отличалась тем, что по меньшей мере пять МиГ-31 выпустили весь боезапас «Кинжалов». «Военная хроника» считает, что единственная причина — что на аэродром прибыла «жирная, важная и очень дорогая цель».

Telegram-канал Condottiero отмечает, что после удара по аэродрому на американских картах частично замаскировали стоянки самолетов и капониры с F-16. Ряд источников намекают, что уничтожены вовсе не украинские пилоты.

«Кстати, в комментариях на специализированном иностранном форуме нашли информацию, что "украинская авиация" вовсе таковой не является: самолётами управляют опытные иностранные пилоты, а находятся они в основном на аэродромах Румынии и Польши. Тем не менее, когда в Староконстантинове появляется что-то "интересное", удары гиперзвуком туда сразу же наносятся», — заявили военкоры канала «Первый харьковский».

Бумеранг вернулся

17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о диверсии на железнодорожной линии Варшава — Люблин, которая ведет на Украину. Слова прозвучали до всякой проверки и расследования — сам Туск сказал, что оно лишь началось. Позднее польские СМИ написали о второй диверсии — якобы оказалась испорчена контактная сеть в районе города Пулавы.

Военный эксперт Юрий Баранчик заметил, что только «великое терпение» объясняет тот факт, что подобные инциденты в Польше не стали происходить «прямо в марте 2022 года». Блогер Юрий Подоляка же задается вопросом, почему речь идет о «диверсантах», ведь на деле это «партизаны».

«Кстати, если кто не в курсе, польские теперь уже точно диверсанты (так как они были кадровыми военными) у нас на Брянщине в прошлом году подрывали мосты и ж/д линии. То есть жаловаться вообще-то никому не надо — "бумеранг, он ведь умный, знает, куда прилетать"», — подчеркнул он.

Тем временем поляки в Люблине провели антивоенный марш с призывом выйти из ЕС с дальнейшим немедленным объявлением нейтралитета. Протестующие уверены, что Варшава должна перестать «разжигать войну» и ставить чужие интересы в ущерб собственных граждан.

ВВС НАТО в Черном море

В очередной раз перед атакой ВСУ на Россию авиация НАТО провела подробную разведку российской территории, облетев границы страны. Отмечается тенденция по активизации западных самолетов, хоть и несравнимая с масштабами 2024 года.

12 ноября стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США облетел границы России через Эстонию, Латвию и Финляндию. Компанию ему составили дозаправщики США и Великобритании. 13 ноября, перед массированным налетом на регионы России, в Черное море прилетал самолет Великобритании.

14 ноября — высотный самолет-разведчик Lockheed U-2S ВВС США совершил «странный полет», поднявшись в воздух с территории Британии. Позднее стало известно, что жесткому удару по инфраструктуре Новороссийска предшествовали разведывательные полеты авиации НАТО над Черным морем.

17 ноября в Черном море заметили сразу три самолета-разведчика ВВС Франции. С учетом сравнительно ограниченной атаки ВСУ по российским регионам есть риск попыток ударов в последующие дни.