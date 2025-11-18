Использование беспилотных летательных аппаратов радикально изменило характер боевых действий на Украине, заставив забыть о традиционных окопах и позиционной войне. Об этом пишет издание Politico.

Издание отметило, что сейчас небо над полями сражений заполнено дронами, которые «охотятся за солдатами», пресекают доставки продовольствия и боеприпасов, срывают ротацию и делают эвакуацию раненых практически невыполнимой.

«В результате образуется серая зона хаоса, простирающаяся примерно на 20 километров от линии фронта», - говорится в статье.

Замглавы Офиса президента Украины полковник Павел Палиса уточнил, что изначально и Киев, и Москва готовились к ведению классической войны с артиллерийскими дуэлями, механизированными колоннами и траншеями, но в итоге ситуация резко изменилась.

Окопы начали исчезать в 2023-2024 годах, пояснил представитель 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Источники издания отметили, что сейчас беспилотники настолько затруднили ротацию войск, что солдаты вынуждены неделями и даже месяцами находиться на передовой. А раненым приходится пешком или ползком самостоятельно добираться до относительно безопасной зоны, где их можно будет забрать.

«Пехотинец, который однажды отсидел в окопе от 60 до 165 дней, больше туда не вернется», - констатировал научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований и старший аналитик Центра инициатив «Вернись живым» Николай Белесков.

По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, с февраля 2022-го было зарегистрировано около ста тысяч случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.

Недавняя британская оценка показала, что 650 тысяч украинских мужчин боеспособного возраста покинули Украину, в то время как число дезертиров, по данным украинских депутатов, достигло почти 400 тысяч.

При этом, по информации СМИ, западная оборонная компания Atreyd отправила Украине технологию для «стены дронов». Такие беспилотники могут взлетать с наземных пусковых платформ при обнаружении угрозы. Кроме того, для управления дронами используется искусственный интеллект. Однако, где именно может быть развернута такая система, информации нет.