Бойцы ВС РФ нашли у пленного из ВСУ фильм "9 рота"

Российские военнослужащие группировки "Центр" нашли в рюкзаке у пленного солдата ВСУ, взятого в Красноармейске, диск с российскими фильмами, в том числе "9 рота".

"Это фильмы про Афганистан, Чечню, "9 рота", "Блокпост", "Марш-бросок". Зачем вам все это нужно?" - спросил российский военный у пленного на видео, предоставленном Минобороны России.

Тот ответил, что "думал, может, когда-нибудь посмотрю, если будет [возможность]".

Также российские военные обнаружили в рюкзаке у пленного награбленные вещи, в том числе кольцо.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что пленные из ВСУ признались, что занимались мародерством в покинутых жителями квартирах в Красноармейске ДНР. Российские военнослужащие нашли спрятанные боевиками ВСУ личное оружие и обмундирование.