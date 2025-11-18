«В селах никого нет»: военнопленный рассказал о последствиях мобилизации в ВСУ

Военнопленный Владислав Музыка из 33-го отдельного штурмового полка ВСУ заявил, что украинские села фактически опустели из-за насильственной мобилизации. Соответствующее видео с его показаниями есть в распоряжении ТАСС.

По словам Музыки, местные жители прячутся от сотрудников территориальных центров комплектования, которые, как он утверждал, задерживают мужчин прямо на улицах, применяют силу и увозят их в военкоматы. Пленный утверждал, что людей в селах «почти не осталось», так как всех отправляют на фронт.

Он также сообщил, что был мобилизован вопреки медицинским противопоказаниям, и высказал мнение о распространенной коррупции на Украине. Музыка говорил, что заявления украинского руководства о поддержке армии не соответствуют действительности и что значительная часть западной помощи, по его словам, «исчезает».

С февраля 2022 года в стране действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. На фоне нехватки личного состава ТЦК усиливают рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются покинуть страну любыми способами. В августе командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил распространить мобилизацию на мужчин и женщин с 18 лет.