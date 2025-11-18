Telegram-канал Shot сообщил, что эвакуационные группы ВСУ бросили раненых украинских солдат под ударами беспилотников под Купянском. Shot опубликовал кадры объективного контроля из этого района.

По данным Telegram-канала, пятеро солдат ВСУ пришли со стороны Куриловки Харьковской области, чтобы собрать данные о позициях ВС РФ в районе поселка Купянск-Узловой, и атаковать российских штурмовиков. Они шли по лесу ночью и не знали, что за ними наблюдает оператор российского беспилотника.

Один из украинских солдат был ранен, на помощь прибыла эвакуационная группа ВСУ на бронетехнике. Тогда ВС РФ сбросили еще один боеприпас, ранив еще четверых солдат ВСУ. После этого эвакуационная группа ВСУ бежала, даже не попытавшись загрузить раненых в бронеавтомобиль, утверждает SHOT.

Ранее источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что командование ВСУ бросило военнослужащих 57-й бригады на харьковском направлении. По словам собеседника агентства, они застряли на боевых позициях без снабжения.