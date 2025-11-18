Российские войска поразили эшелон с бронетехникой ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны в ходе специальной военной операции.

Удар был нанесен российским дальнобойным оружием.

Кроме того, за минувшие сутки росссийскими войсками были нанесены удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины и 153 районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Армия России продолжает наступление в зоне проведения спецоперации. 18 ноября Минобороны сообщило об установлении контроля над двумя населенными пунктами. Одним из них стало Цегельное в Харьковской области. Противника выбили из него бойцы группировки войск «Север».