В Минобороны РФ назвали число уничтоженных за сутки дронов ВСУ

Газета.Ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

© РИА Новости

Кроме того, российские военные уничтожили три управляемые авиабомбы.

Как сообщали в Минобороны, в ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 31 украинский дрон.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на коммерческое здание в городе Короче два человека получили ранения.

В Воронежской области обломки беспилотников повредили остекление торгового центра. В регионе было уничтожено 11 дронов.