В результате точного удара российских вооруженных сил в Харьковской области было уничтожено до пяти американских танков Abrams вместе с находившимся на них персоналом. Об этом сообщил «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен в ночное время по городу Берестин, где недавно разместили американскую бронетехнику с экипажами из стран НАТО.

«Уничтожено до пяти танков и 20 человек личного состава», — уточнил Лебедев в беседе с корреспондентом агентства.

Источник добавил, что в настоящее время территория, где произошел инцидент, оцеплена подразделениями Службы безопасности Украины, которые проводят проверку и оценку масштабов поражения. Данная информация подтверждает эффективность действий российских войск по нейтрализации поступающей на фронт западной техники.