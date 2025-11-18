Стало известно о начале взятия в клещи города в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России начали взятие города Гуляйполе Запорожской области в клещи. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» («РВ»).

«Обвал запорожского фронта продолжается: Армия России прорывается к Гуляйполю и берет его в клещи», — сказано в публикации.

Российские военнослужащие продолжают атаки на окраинах населенных пунктов Зеленый Гай, Высокое, Веселое и Затишье. Военкор Андрей Руденко отметил стратегическую важность этого населенного пункта.

Ранее блогер Борис Рожин заявил, что российские войска охватывают город Гуляйполе Запорожской области сразу с двух сторон — с севера и востока. По его словам, это позволит в будущем избежать штурма Гуляйполя в лоб.