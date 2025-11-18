Российские войска взяли под контроль населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям трех механизированных, пехотной и десантно-штурмовой бригад, а также штурмового полка ВСУ в районах Алексееевка, Юнаковка, Могрица, Иволжанское и Новая Сечь в Сумской области.

В результате взяли населенный пункт Цегельное, при этом украинские силы потеряли до 115 военнослужащих, одну боевую бронемашину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и заняли Нечаевку в Днепропетровской области. Согласно сообщению Минобороны, поражены формирования двух механизированных и двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Гуляйполе, Воздвижевка, Коломийцы и Герасимовка. Потери украинских сил составили более 350 военнослужащих, одну боевую бронемашину и семь автомобилей.