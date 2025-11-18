Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

Военный корреспондент Юрий Котенок назвал цели ночных ударов по Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Противник жалуется на плотную ночную работу "Гераней" по объектам в Днепропетровской области. В числе пораженных целей — железнодорожная инфраструктура, в том числе локомотивное депо и ремонтный цех», — написал военкор.

Под удар, по его словам, попали и промышленные объекты, а также редакции изданий «Общественное» и «Украинское радио» в момент, когда сотрудников не было внутри.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ВС России тремя ракетами класса «Искандер» нанесли удар по газовой инфраструктуре в городе Берестин Харьковской области.