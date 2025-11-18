Запад пытается разыграть против России и Китая одну и ту же карту — убедить всех в их готовности к агрессии, прикрыв свои собственные планы по геополитической экспансии. Как сообщает РИА Новости, обмануть подобной пропагандой не удается ни русских, ни китайцев.

Недавно у министра обороны Германии Бориса Писториуса спросили, когда Россия будет в состоянии напасть на НАТО. Он назвал вопрос спекулятивным, но все же обозначил конкретные сроки.

«Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года. Теперь же появились те, кто считает, что это возможно уже с 2028 года, а отдельные военные историки говорят даже, что у нас было последнее мирное лето», — сказал он.

Формально он прямо не обвиняет Москву в подготовке нападения, а лишь рассуждает, но велика ли разница для европейца, если желание России подается как абсолютная истина. Делается это не только вопреки заявлениям российских властей, но и против естественной логики — зачем РФ развязывать войну, которая быстро может перерасти в ядерную?

У атлантистов есть лишь одно объяснение: Москва хочет добиться крушения НАТО, поскольку блок не будет защищать Эстонию или Латвию и таким образом окажется дискредитированным. Однако эта версия надуманная, ведь вне зависимости от консолидации альянса Россия не захочет проверять его готовность к ядерной войне. Остальное же является спекуляциями и пропагандой, призванной оправдать милитаризацию Европы и не только, ведь прием используется и против Китая.

Кризис китайско-японских отношений набирает силу. Формально он связан с заявлением японского премьер-министра Санаэ Такаити о том, что китайское нападение на Тайвань может вынудить Японию использовать свои вооруженные силы для его защиты вместе с американцами. В Пекине этому возмутились, подчеркнув, что вопрос Тайваня является внутренним, не говоря о том, что Токио все еще не сняло конституционные ограничения на использование своей армии. Однако, как и в случае с Россией, само намерение напасть на остров западные страны под сомнение не ставят.

В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

Тема Тайваня разыгрывается давно, а сроки сдвигаются постоянно. Сейчас говорится о 2027 годе — якобы в год празднования 100-летия Народно-освободительной армии Китая. Если не через два года, то «оценки спецслужб» говорят о вероятности нападения до конца десятилетия. На фоне этого появилась и другая модная тема — что перед нападением Пекин попросит Москву напасть на Европу, чтобы «растянуть фронт».

Однако проблема такой пропаганды в том, что Китай не хочет войны за Тайвань, а добивается воссоединения мирным путем, по гонконгской модели: «одна страна — две системы». Пекин не исключает военное решение, но лишь потому, что Вашингтон использует тайваньскую карту для шантажа и провокации Китая. Однако американская и западная повестка строится на полностью противоположном тезисе.

Схема абсолютно схожая с Россией, но с той разницей, что «российский Тайвань», а именно Украину, попытались фактически принять в состав НАТО. После этого попытку Москвы не допустить этого назвали «нападением на Европу», а теперь говорят о планах атаковать сам альянс.

Однако ни Россия, ни Китай не представляют угрозы Западу. Западные страны же, наоборот, маскируют свою экспансию под «оборону». Но обмануть русских и китайцев так не выйдет, как и собственные народы, которые могут верить в такую ложь лишь непродолжительный период времени. Сейчас оно уже истекает, как бы не торопил события Писториус и другие западные политики.