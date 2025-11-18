«Воздушный блеф»: генерал раскритиковал планы по передачи истребителей Rafale Киеву
Планы Киева по получению 100 французских истребителей Rafale являются «воздушным блефом» и «пиар-кампанией», так как у Франции нет возможности отдать такое количество самолетов. Об этом заявил «Аргументам и фактам» генерал-майор авиации Владимир Попов.
Во время своего визита в Париж Владимир Зеленский заявил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale, а также другое военное оборудование, оружие и системы ПВО.
По мнению генерал-майора авиации Владимира Попова, такие заявления со стороны Владимира Зеленского — «это чистой воды пиар» и отчаянная попытка убедить Запад, что «мы еще боеспособны».
Он также отметил, что если речь идет о новых поставках, то первые самолеты появятся у Киева не раньше, чем через 3–5 лет. Но проблемы возникнут даже в случае передачи Украине хотя бы эскадрильи.
«Где Украина возьмет пилотов? Переобучение на западный истребитель четвертого поколения — это, минимум, 3 месяца базовой подготовки, потом еще полгода — до уровня боевого применения. А до настоящей боеготовности — полтора-два года», — констатировал Владимир Попов.
Он также обратил внимание на то, что на новый стандарт нужно будет переобучить и инженерный состав, а сейчас на Украине «винегрет» из разных самолетов, так как уже есть F-16, Mirage 2000, и возможно появятся Saab и Rafale.