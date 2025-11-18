На выставке Dubai Airshow впервые представили авиаракету Х-БПЛА

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow представили авиационную ракету Х-БПЛА с пусковой установкой.

На статичной площадке авиаракета расположена рядом с зенитным ракетным комплексом "Панцирь СМД-Е", пишет ТАСС. Эту ракету впервые показали на Ближнем Востоке.

На авиасалоне Dubai Airshow-2025 впервые презентовали и российский скоростной беспилотник Supercam S180. Как заявила официальный представитель группы компании "Беспилотные системы" Екатерина Згировская, этот разведывательный дрон практически неуязвим для БПЛА-перехватчиков.

Уточняется, что S180 достаточно компактный - размах крыла 1,8 метра. При этом он способен нести видеокамеру, фотоаппарат или тепловизор.