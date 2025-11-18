В Днепропетровской области ж/д инфраструктура получила критические повреждения

Железнодорожное депо и обслуживающий поезда ремонтный цех получили критические повреждения в пригороде Днепропетровска на востоке Украины. Об этом сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.

"Критические поражения <...> получило пригородное депо. <...> Существенно разрушен основополагающий ремонтный цех. Поврежден вокзал в Днепре", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Кулебы, также повреждена инфраструктура четырех железнодорожных станций в соседней Харьковской области.

Ранее и.о. главы военной администрации Днепропетровской области Владислав Гайваненко сообщил о повреждении инфраструктуры в двух районах региона, не уточняя подробности. В ночь на 18 ноября в Днепропетровской и Харьковской областях действовала воздушная тревога.