Российские подразделения группировки войск «Восток», продвигающиеся под Гуляйполем, взяли под контроль два района обороны ВСУ в окрестностях села Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщает telegram-канал «Воин DV».

Успехов добились бойцы 36-й армии группировки. Площадь каждого района — до 1,5 квадратных километров.

Также штурмовые группы продолжают зачищать территорию возле села Нечаевка и продвигаются к населенному пункту Радостное. На этом направлении уничтожено 19 военнослужащих ВСУ.

Тем временем штурмовые группы 29-й армии «Востока» освободили населенный пункт Гай. Также бойцы продвинулись в направлении южной окраины Тихое. В зоне ответственности 5-й армии подразделения завершают полную зачистку лесополос и других территорий к западу и северу от Ровнополья.

Напомним, что 16 ноября Минобороны РФ заявило об освобождении сел Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области. Бои за первый вели подразделения группировки «Востока», а за второй — «Днепра».