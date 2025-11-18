В Минобороны России сообщили об уничтожении тяжелых гексакоптеров ВСУ и об успешных операциях ВС РФ в районе Купянска. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 18 ноября.

Удар «Молнии»

Российский беспилотник-камикадзе «Молния-2» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка ВС РФ выявила большое скопление солдат ВСУ, которые пытались сорвать продвижение российских штурмовиков.

Получив координаты цели, расчет собрал «Молнию-2», оснастил беспилотник фугасными боеприпасами и запустил его. Несмотря на противодействие украинских средств РЭБ и ПВО, цель была поражена, подчеркнули в Минобороны.

Уничтожение «Бабы-яги»

Группа воздушного прикрытия ВС РФ уничтожила тяжелые гексакоптеры ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Украинские тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга» приближались к районам размещения артиллерийских расчетов ВС РФ. Дроны были уничтожены еще до выхода на линию атаки: первый был поражен ударом FPV-дрона, второй был подавлен огнем стрелкового оружия с пункта воздушного наблюдения.

Операция в Запорожской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили минометные позиции и укрепления ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Во время воздушной разведки оператор беспилотника обнаружил замаскированные позиции и опорные пункты ВСУ в лесу. Он передал координаты артиллерийским расчетам. В результате были уничтожены несколько минометных позиций, блиндажи и укрытия ВСУ.

Удар по ВСУ в районе Звановки

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы и миномет в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны России. Уничтоженная станция «Пластун» обеспечивала прикрытие позиций ВСУ от FPV-дронов. Миномет находился в непосредственной близости от станции и был тщательно замаскирован, подчеркнули в Минобороны

Операции в районе Купянска

Российские FPV-дроны уничтожили танк и несколько машин ВСУ на подступах к Купянску в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. Среди уничтоженной техники - танк Т-72, боевая бронированная машина «Новатор», пикап и мотовездеход с солдатами ВСУ, которые пытались прорваться в Купянск с разных направлений.

Командир штурмового отряда ВС РФ с позывным «Лаврик» сообщил ТАСС, что российские военные выявили на юго-западной окраине Купянска группу ВСУ, скрывавшуюся в лесу. Около двадцати солдат ВСУ было ликвидировано.

Также «Лаврик» заявил, что российские силы начали зачистку подвалов и коллекторов в микрорайоне Западная Вторая в Купянске. По его словам, в различных хозяйственных помещениях могут скрываться солдаты ВСУ.

Обстановка в Димитрове

На территории Димитрова в результате мощного взрыва был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров. В сообщении отмечается, что объект ВСУ был уничтожен в результате применения трёхтонной бомбы ФАБ-3000.

Удар по французскому БТР

Российский военный с позывным «Каскад» рассказал ТАСС, что операторы беспилотников ВС РФ уничтожили французский бронетранспортер VAB. Удар по БТР нанес дрон на оптоволокне.