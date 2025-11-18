Жители Красноармейска (украинское название — Покровск) вынуждены были месяцами сидеть в подвалах и воспринимались бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) как враги, которых легко можно убить. Об этом рассказал «Известиям» эвакуированный из города местный житель.

По его словам, ВСУ вырубали деревья в городе, заспали «чем попало» дороги, оставили жителей без электроэнергии.

«Мы месяцами сидели в подвалах, старались не выходить. Потому что мы же для них кто? Ждуны, враги и тому подобное. Можно было и дрон поймать, и пристрелить могли», — отметил он.

При этом, он отметил, что ситуация изменилась, когда пришли российские военные, которые провели электричество и дали доступ в интернет, позволив связаться с родными. А также мирным жителям оказали медицинскую помощь, передали еду. В отличие от украинских военных, которые разворовывали гуманитарную помощь.

Напомним, что 26 октября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил об окружении ВСУ в Красноармейске и Димитрове. Накануне военный блогер Юрий Подоляка отметил, что Красноармейск уже почти зачищен от подразделений Вооруженных сил Украины.

При этом сдавшийся в плен украинский военнослужащий Павел Сергеевский отмечал, что остававшиеся в Красноармейске подразделения ВСУ голодали и пили дождевую воду.