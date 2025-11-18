Киев и Львов под прицелом: супербомбы России изменят ход конфликта

Украинская разведка фиксирует пугающий рост применения Россией авиабомб и уверена, что на подходе новые модели — с дальностью полета до 400 км. Как сообщает «Царьград», это оружие превратит тактическую авиацию в инструмент стратегического устрашения.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий в недавнем интервью признался — интенсивность применения авиабомб растет на глазах. Еще месяц назад российские войска запускали около 170 снарядов в сутки, а сейчас — 200-250. Это порядка 6 тысяч бомб за месяц или 72 тысяч за год.

Новая модификация авиабомб с дальностью до 400 км позволит России бить по украинским городам без ракет, ставя под удар значительно большую территорию. По мнению экспертов, для создания такого снаряда нужно решить три задачи. Первая — наладить выпуск дешевых реактивных ускорителей. Вторая — создать модуль планирования и коррекции с улучшенной аэродинамикой. Третья — доработать наведение, ведь при удвоенной дальности электроника накапливает ошибки.

Такие снаряды станут огромной проблемой для Украины и Запада. Оружие фактически является аналогом оперативно-тактических ракет, однако со значительно меньшей стоимостью. А значит, их можно будет применять массово.

Возможность наносить высокоточные удары обычными боеприпасами с огромного расстояния наложит режим постоянной угрозы на всю территорию Украины, в том числе на Киев и Львов, парализовав логистику и военное производство. Также российская армия сможет создавать непреодолимые проблемы для украинской ПВО за счет массовости атак.

Для Запада это означает, что все многомиллиардные поставки вооружений обесценятся, в том числе и системы ПВО. Российская армия же сможет методично разрушать военный и экономический потенциал противника, что приблизит достижение целей спецоперации.

Военный эксперт, участник СВО Евгений Линин подчеркивает, что главное преимущество бомб перед ракетой — колоссальное количество взрывчатого вещества. Если ФАБ-3000 несет три тонны взрывчатки и стали, то у «Искандера» боевая часть всего около полтонны — при этом ракета значительно дороже.

«Россия получила в свое распоряжение эффективное оружие, против которого ВСУ сегодня бессильны. Украинская доктрина "сплошной линии дронов", которая во многом удерживает фронт, будет претерпевать изменения. Любой удар такой бомбой по опорнику, где находятся операторы дронов, их склад и боеприпасы, будет крайне эффективен», — сказал Линин.

По оценке эксперта, на фронте востребован весь спектр авиабомб — от сравнительно легких ФАБ-250 до ФАБ-3000, которые способны пробивать многоэтажки до основания и разрушать мосты. Высокая точность и низкая стоимость позволяет эффективно уничтожать ключевые объекты обороны противника.