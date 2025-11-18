Основатель культовой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс подверг критике заявления западных политиков о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, назвав такие изречения «самой большой глупостью, которую он слышал в жизни». Своим мнением музыкант поделился с журналистами РИА Новости.

Артист охарактеризовал европейское руководство, и в частности людей из Евросоюза, как «слабоумных», поскольку они рассуждают об отправке войск НАТО на Украину.

«Они говорят об эскалации. И были все эти разговоры о предоставлении Украине "Томагавков". Это глупейшая вещь из тех, которые я когда-либо слышал в своей жизни», — заявил Уотерс.

При этом, по мнению исполнителя, эту идею удалось «продать» некоторым знаменитостям, которые открыто высказываются в поддержку Киева. Он считает, что данный факт просто показывает уровень глупости людей, которые могут купиться на это. Фронтмен Pink Floyd обратился к людям с просьбой проснуться и «перестань верить абсурдной пропаганде об Украине».

Ранее Уотерс призвал Лондон перестать поддерживать Киев. Рок-музыкант назвал абсурдом поддержку Киева и напомнил, что на Украину приезжал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, который запретил президенту Владимиру Зеленскому установить мир.