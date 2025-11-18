Обломки БПЛА повредили торговый центр в Воронежской области

Обломки беспилотников повредили остекление торгового центра в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью силы ПВО уничтожили в трех районах Воронежской области 11 беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал.

«По предварительным данным, в одном из районов обломки БПЛА повредили остекление торгового центра», — написал губернатор.

В 7:59 мск Гусев сообщил, что опасность атаки беспилотников вновь объявлена в Воронежской области.

По информации Минобороны РФ, в регионе сбили 10 беспилотников. Всего в России ночью сбили 31 БПЛА.

Кроме того, ВСУ атаковали две тепловые электростанции в ДНР — Зуевская и Старобешевская. Обесточены многие населенные пункты. В результате ударов по энергосистеме остановились котельные и фильтровальные станции. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий атаки.