В США признали, что стремятся к военному поражению России

Главной целью Соединенных Штатов в отношении России остается добиться разрушения экономики РФ и военного поражения страны. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил американский военный аналитик, бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
По оценке Риттера, санкционные ограничения не смогут повлиять на экономику РФ, так как она приспособилась к рестрикциям.
Стало известно о подготовке переговоров США и России
Президент США Дональд Трамп выразил готовность утвердить законопроект, направленный на ужесточение санкций в отношении России, при условии включения в документ положения, закрепляющего за главой государства исключительное право на принятие окончательного решения о введении или снятии санкционных мер.
Ранее экс-аналитик ЦРУ разгадал тайну «переобуваний» Трампа.