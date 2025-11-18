Главной целью Соединенных Штатов в отношении России остается добиться разрушения экономики РФ и военного поражения страны. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил американский военный аналитик, бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«Скотт Бессент выходит и говорит: «Мы хотим уничтожить экономику России». Если вы хотите мир и дружбу с Россией, вы действительно хотите говорить: «Я разрушу экономику России. Нет, Мы хотим военного поражения России»?», — высмеял эксперт позицию высшего политического руководства Соединенных Штатов.

По оценке Риттера, санкционные ограничения не смогут повлиять на экономику РФ, так как она приспособилась к рестрикциям.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность утвердить законопроект, направленный на ужесточение санкций в отношении России, при условии включения в документ положения, закрепляющего за главой государства исключительное право на принятие окончательного решения о введении или снятии санкционных мер.

