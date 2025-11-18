Украинские военные в зоне боевых действий общаются друг с другом на русском языке. Об этом сообщил штурмовик Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным «Решит», который участвовал во взятии Яблоково в Запорожской области, пишет РИА Новости.

«На передовой они говорят по-русски. В стрелковый бой они не вступают. Это редкий случай», — рассказал «Решит».

По словам штурмовика, украинские военные уходили из Яблоково так быстро, что бросили 20-30 FPV-дронов, натовские гранаты и пулемет.

Другой боец российской армии с позывным «Санти» рассказал, что при штурме укрепленного блиндажа внутри были обнаружены пять автоматов, взрывчатка, минометные снаряды, вода и продукты. В связи с этим «Санти» сделал вывод, что ВСУ планировали надолго занять этот блиндаж, однако российские военные сорвали их планы.

15 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Яблоково в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что на этом участке фронта задействованы подразделения группировки войск «Восток».