Названы потери украинской армии с начала СВО

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года достигли почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. Такие данные следуют из подсчетов ТАСС на основе информации российского военного ведомства.

По сведениям Генштаба ВС РФ, на начало 2025 года потери ВСУ превышали 1 миллион военнослужащих. За последующий период, согласно официальной информации Минобороны России, украинская армия потеряла еще более 450 тысяч человек.

