Российский штурмовик трижды пережил атаку тяжелого БПЛА ВСУ

Тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга» трижды атаковал штурмовика группировки войск «Восток», боец Вооруженных сил (ВС) России пережил все удары. Об этом рассказал сам военнослужащий с позывным Решит в беседе с ТАСС.

«На нас скорректировал "Мавик" минометы, потом прилетела бабка ("Баба-яга"), сделала сброс, три раза она по мне сбрасывала», — рассказал боец.

Ранее российский боец пережил прямое попадание дрона-камикадзе ВСУ. Военный не получил ранений, на нем лишь обгорела форма.