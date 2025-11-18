В Раде увидели хитрость в бегстве Умерова с Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров сейчас думает над тем, стоит ли ему возвращаться обратно в страну или нет. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает РИА Новости.

© Лента.ру

По его словам, Умеров пока наблюдает, как обращаются с другими членами ОПГ, взвешивая все за и против: возвращаться из командировки или «продолжать жить свою лучшую жизнь где-то за пределами Украины».

В России назвали причину бегства Умерова

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 11 ноября заявил, что Тимур Миндич, соратник президента Владимира Зеленского, попавший в эпицентр коррупционного скандала в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и главу украинского Минэнерго Германа Галущенко. По некоторым данным, совладелец студии «Квартал-95» требовал от министра обороны закупать некачественные бронежилеты.

Издание «РБК-Украина» писало, что Умеров планирует вернуться на Украину 20 ноября. Незадолго до этого начала распространяться информация о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны отказался возвращаться на Украину и доложил об этом президенту.